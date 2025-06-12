Damla kararı duyunca fenalaştı: Saldırgana ilk duruşmada tahliye

Samsun 'da bir kadını sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen Sinan Aladağ, ilk duruşmada tahliye edildi.

"REFLEKS OLARAK VURDUM"



Sanık yaptığı savunmada, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım." dedi.

Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise "Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonrası omzundan iteklemesiyle kazayla yaralamasına sebebiyet verdi. Hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçuna yönelik iddialar sadece mağdur beyanlarından hareketle iddianame hazırlandı. Soyut beyan dışında delil bulunmuyor. Müvekkilin beraatini talep ederiz." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ, ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Mahkemede, "Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi." denilerek duruşma ertelendi.