Damla kararı duyunca fenalaştı: Saldırgana ilk duruşmada tahliye
Samsun'da Damla K. isimli kadına sokak ortasında saldıran Sinan Aladağ isimli sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Karar açıklandığı sırada Damla K. fenalık geçirdi.
Samsun'da bir kadını sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen Sinan Aladağ, ilk duruşmada tahliye edildi.
Olay, 5 Mart günü Atakum ilçesinde yaşandı.
Damla K., yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ'ın sözlü tacizine uğradı.
Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Damla K.'ye saldırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Damla K.'nin yüzünde iki kırık oluştuğu belirlendi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Sinan Aladağ hakkında 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçlarından dava açıldı.
Bugün görülen duruşmaya Sinan Aladağ tutuklu bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı.
Mağdur Damla D. de salonda hazır bulundu.
"REFLEKS OLARAK VURDUM"
Sanık yaptığı savunmada, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım." dedi.
Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise "Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonrası omzundan iteklemesiyle kazayla yaralamasına sebebiyet verdi. Hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçuna yönelik iddialar sadece mağdur beyanlarından hareketle iddianame hazırlandı. Soyut beyan dışında delil bulunmuyor. Müvekkilin beraatini talep ederiz." diye konuştu.
TAHLİYE EDİLDİ, ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI
Mahkemede, "Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi." denilerek duruşma ertelendi.
KARARI DUYUNCA FENALAŞTI
Karar sonrası Damla K., salonda fenalık geçirdi. Genç kadın, sakinleşmesinin ardından ambulans talebinin bulunmadığını belirterek, adliyeden ayrıldı.
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