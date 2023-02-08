Damla öğretmen iki çocuğu ile enkaz altında hayatını kaybetti

Adıyaman'da öğretmen Damla Çin Yörü, 1 ve 3 yaşındaki çocukları ile birlikte enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Damla öğretmen iki çocuğu ile enkaz altında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.

Gülşen ve Raziye öğretmen depremde yaşamını yitirdi

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