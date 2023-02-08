Damla öğretmen iki çocuğu ile enkaz altında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık (3) ve Asya (1) Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla öğretmen ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

İsmail Yörü'yü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.



Muğlalı olduğu belirtilen ve 7 yıldır Adıyaman'da görev yapan Damla Çin Yörü ile çocuklarının cenazeleri, aile yakınlarına teslim edilecek.

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