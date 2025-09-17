Damper elektrik tellerine temas etti, kamyon sürücüsü akıma kapıldı

Kocaeli'de bir kamyonin damperi elektrik tellerine temas etti. Sürücü akıma kapılarak ağır yaralandı.

'nin Körfez ilçesinde kamyonun sürücüsü Kaan B., aracının damperini açtığı sırada, üstünde bulunan tellerini ise fark etmedi. Damperin tellere temasıyla kıvılcımlar çıktı.

Kamyon sürücüsü, elektrik akımı nedeniyle ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiyecilerin araçtan çıkardığı sürücü Kaan B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

