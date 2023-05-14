Damperi açık kalan TIR, EDS direğine çarpıp devrildi

E-5 Karayolu Şifa Mahallesi mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR, sürücüsünün damperini açık unutması nedeniyle yoldaki EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kameralarının bağlı olduğu platforma çarparak devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif yaralanan sürücü Cemil Aslan yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.



Vinç yardımıyla devrilen TIR'ın düzeltilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.