Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken açılan hafriyat kamyonunun damperi, yaya üst geçidine çarptı. Ağır hasar gören üst geçit bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı.

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperinin çarptığı üst geçit kapatıldı.

Olay 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde salı günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle damperi açıldı.

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı - 1

Şoför damperin açıldığından habersiz kamyonla ilerlemeyi sürdürürken, bir süre sonra kamyonun damperi Baştabya Tramvay durağında bulunan yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem geçitte hem de kamyonun damperinde hasar meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı - 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, incelemenin ardından üst geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya trafiğine kapattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak hayatlarını riske attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekipler de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yayaları en yakındaki üst geçide yönlendirdi.

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