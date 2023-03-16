Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Şoför damperin açıldığından habersiz kamyonla ilerlemeyi sürdürürken, bir süre sonra kamyonun damperi Baştabya Tramvay durağında bulunan yaya üst geçidine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle hem geçitte hem de kamyonun damperinde hasar meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, incelemenin ardından üst geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya trafiğine kapattı.



Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak hayatlarını riske attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ekipler de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yayaları en yakındaki üst geçide yönlendirdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin