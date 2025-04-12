Damperi açılan TIR üst geçide çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki TIR'ın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sonrası yolda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
Bursa-Gemlik yolunda seyir halinde olan TIR'ın damperi açılarak üst geçide çarptı.
Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten ilerledi.
TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrinde devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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