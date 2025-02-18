Dana firarda: Aşıdan korkup çatıya çıktı

Çankırı'da aşıdan kaçan dana, mandıranın çatısına çıktı. Dana, sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu indirildi.

Dana firarda: Aşıdan korkup çatıya çıktı

'nın Çerkeş ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Mehmet Ali Uyanık'a ait mandırada hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana, mandıranın bahçesine kaçtı.

Sahiplerince yakalanmaya çalışılan dana, saman balyalarına tırmanarak mandıranın çatısına çıktı.

Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi.

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