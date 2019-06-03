Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar (72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.
Bu sırada dananın çarpması sonucu düşerek başını beton zemine vuran Tutar, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.
Ahmet Tutar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Burdur'un Bucak ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar (72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.