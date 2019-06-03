Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar (72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.

Bu sırada dananın çarpması sonucu düşerek başını beton zemine vuran Tutar, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Ahmet Tutar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.