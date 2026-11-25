23 Mart 2025'te tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'nun üniversite diplomasının iptali kesinleşti.

Kararı Danıştay 8. Dairesi onadı.

Söz konusu yargılama süreci, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğu iddiasını konu ediniyordu.

Dosyayı “üniversitenin tanınırlığı”, “kontenjan artışı”, “başvuru süresi” ve “başarı sıralaması” yönlerinden ele alan Daire, yatay geçiş işleminin “açık, bariz, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan usulsüz işlemler silsilesi yoluyla gerçekleştirildiği" değerlendirmesinde bulundu.

İdari işlemlerin süre şartına bağlı olmaksızın geri alınabilmesini mümkün kılan istisnai durumlardan biri olan “açık hatanın” gerçekleştiği sonucuna varan Danıştay 8. Dairesi, diplomanın iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

İMAMOĞLU NE DİYORDU?

İmamoğlu idarenin hatasının kendisine yüklenemeyeceğini savunuyor; temyiz dilekçesinde yatay geçiş tarihinde mevzuatta aranan tüm şartları sağladığını, belgeleri eksiksiz ve doğru sunduğunu, herhangi bir hileli davranışta bulunmadığını anlatıyordu.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmadığını söyleyen İmamoğlu, kontenjan artışında herhangi bir rolünün olmadığını da dilekçesine eklemişti.

GEREKÇEDE NELER VAR?

Danıştay 8. İdare Dairesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nin yatay geçiş tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınmadığı değerlendirmesini, o dönemki yazışmalar üzerinden ele aldı.

Kararda 1980'li yıllardan itibaren üniversitelerin yurt dışındaki kurumlardan yapılan yatay geçiş başvurularında “eşdeğerlik” ve “tanınırlık” konusunda YÖK'ten görüş aldığına dair örneklere yer verildi.

Daire, 1991 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nin diplomalarının denkliğine ilişkin yapılan başvurulara verilen yanıtların irdelendiğini ve bu metinlerde “üniversitenin tanınmadığının ve diplomalarının denkliğinin kabul edilmediğinin bildirildiğini” bildirdi.

"ÜÇ KİŞİLİK YURT DIŞI KONTENJANINA 48 ÖĞRENCİ ALINDI"

Yatay geçiş yönetmeliğinin “yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişlerin genel kontenjanın üçte biriyle sınırlı tutulmasına” ilişkin maddesi de incelendi.

Bu düzenlemenin genel kontenjanı artırma yetkisi vermediğini belirten Daire, gerekçede şunlara yer verdi:

"(…) 2. sınıf İngilizce İşletme bölümü için ayrılan 10 kişilik kontenjandan yabancı yükseköğretim kurumlarından geçiş yapacak öğrenciler için bu sayının yalnızca 3'te 1'i olan 3 kişilik yurt dışı kontenjanı ayrılması gerekirken Türkçe ve İngilizce programlarının kontenjanlarının İngilizce İşletme programı 2. sınıfta birleştirilerek tümü yabancı yükseköğretim kurumlarından olmak üzere 48 öğrenciye yatay geçiş imkanı sağlandığı, Dolayısıyla 12/09/1990 tarihinde, ilanda yer alan son başvuru tarihinden (14/09/1990) önce yatay geçişlere karar verildiği, yatay geçiş işlemlerinin ilana ve ilgili yönetmeliğe aykırı olarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır."

Daire, kontenjanların değiştirilmesi, başvuru süresi tamamlanmadan işlemlerin sonuçlandırılması ve başarı sıralamasının yapılamaması gibi işlemlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi; hukuka aykırılığın tek bir idari hatadan ibaret olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi.

İmamoğlu'nun kontenjan artışı yapılmaması durumunda yabancı üniversitelerden geçiş için ayrılan üç kişilik kontenjana girebileceği yönündeki iddiası da dosyada ele alınan başlıklardan biriydi.

Kararda diğer öğrencilerin 3,54, 2,75 ve 2,63 ortalamalara sahip olduğu, İmamoğlu’nun ortalamasının ise 2,50 olduğu aktarıldı.

Daire, hukuka uygun bir başvuru havuzu ve başarı sıralaması oluşturulmadığı için geriye dönük olarak kontenjana girip giremeyeceğinin doğrulanamayacağını belirtti.

Danıştay 8. Dairesi, ileri sürülen gerekçelerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına karar verdi ve istinaf kararını oybirliğiyle kesin olarak onadı.

AYM'YE TAŞIYABİLİR

Tebliğin ardından İmamoğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir.

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Danıştay kararının ne anlama geldiğini şöyle anlattı:

"Avukatlar kararın temyizi için dosyayı Danıştay'a taşımıştı. Danıştay 8. Dairesi, geçen günlerde kararını verdi. Bugün ise diplomanın neden iptal edildiğine dair gerekçesini açıkladı. İddialar arasında geçiş yapıldığı sırada mevzuata aykırı işler yapıldığı öne sürülmüştü. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'nin 1990 yılında usulsüz şekilde kontenjanlarının artırılıp İmamoğlu dahil birden fazla kişinin kayıt olduğunu ve bu gerekçelerle hukuka aykırık olduğunu ifade etti.

Bu idari yargının kararı bir de ceza süreci var. O dava da İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından devam ediyor."

DİPLOMANIN İPTALİNE GİDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Kuzey Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı; 1994 yılında İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan İmamoğlu, tezini "belediyelerde insan kaynakları yönetimi" üzerine yazdı. Bu metinde Beylikdüzü Belediyesi'ni konu edindi.

18 Eylül 2024'e gelindiğinde İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e bir başvuru yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Şubat 2026'da soruşturma başlattı.

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin lisans diplomasını iptal etti. Kurul, 1990 yılında "usulsüz yatay geçiş yapılmasını" gerekçe gösterdi.

İmamoğlu bu karardan bir gün sonra gözaltına alındı, gözaltı sürecinin ardından 23 Mart'ta tutuklandı.

Diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme 22 Mayıs'ta üniversiteye müzekkere yazarak iptal kararına dayanak olan bilgi ve belgeleri istedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 20 Haziran tarihli yaz kararnamesinde, davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı'nı ve üye hakimi görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı.

Mahkeme heyeti 30 Temmuz'da diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Bu arada 8 Temmuz'da İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.

İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.

İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava 2026 yılının başında reddedildi.

Bunun üzerine konu İstanbul 7. İdare Dava Dairesi'ne taşındı, istinaf başvurusunun kabul edilmemesi üzerine karar Danıştay'a kaldı.

Temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. İdare Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmediğini belirtti. Bu hükümle idari yargı süreci kesinleşmiş oldu.

Ceza davası ise ayrı bir koldan devam ediyor.

Türkiye 'de cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yüksek öğrenim yapma koşulu aranıyor.