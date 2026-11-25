Danıştay 8. İdari Dairesi, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını onadı
25.11.2026 10:53
Son Güncelleme: 25.11.2026 11:03
İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.
Danıştay, 8. İdari Dairesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını onadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında yeni gelişme yaşandı.
İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava reddedilmişti.
Bunun üzerine konu İstanbul 7. İdari Dava Dairesi'ne taşınmış, istinaf başvurusunun kabul edilmemesi üzerine karar Danıştay'a taşınmıştı.
Temyiz başvurusunu esastan inceleyen Danıştay 8. Dairesi, sunulan itiraz gerekçelerini yerinde görmediğini bildirerek reddetti. Bu hükümle idari yargı süreci kesinleşmiş oldu.
Tebliğin ardından İmamoğlu, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir.
Ceza davası ise ayrı bir koldan devam ediyor.
DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu.
Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.
Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.
18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.
Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.
İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.