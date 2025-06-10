Danıştay hakimi başından vuruldu

Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H.'nin (42), bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasından dün akşam saatlerinde silah sesi duyuldu.

ODADA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi.

DURUMU AĞIR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren hakimin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.