Danıştay hakimine gözyaşlarıyla veda

Mardin'de bir otelde yaşamına son veren Danıştay Tetkik Hakimi A.H., bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Batmanlı 42 yaşındaki Danıştay Hakimi A.H., Mardin'de kaldığı bir otel odasında bilinmeyen bir nedenle silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralı olarak Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırılan ve 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.H., dün akşam saatlerinde Ankara'ya sevk edilmek üzereyken yolda yaşamını yitirdi.

Karayoluyla memleketi Batman'a getirilen A.H.'nin cenazesi, Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından dualarla ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.