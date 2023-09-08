Danıştay saldırganı Alparslan Arslan’ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik

Danıştay’a saldırı davasından hükümlü Alparslan Arslan’ın cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arslan’ın 16 Şubat’ta cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ceza infaz kurumu çalışanları “görevi kötüye kullanma” suçundan şüpheli, maktul Arslan’ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan ise müşteki olarak yer aldı.



Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Arslan’ın ölümünün asılma sonucu gerçekleştiği belirtildi.



Savcılık kararında ceza infaz kurumunda görev yapan ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak verdikleri ifadelere yer verildi.



Koğuşa sayım için gidildiğinde Arslan’ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını aktaran tanıklar, kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda bulunan çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp Arslan’ı sedyeye yatırdıklarını ifade etti.



Tanık memurlar, ifadelerinde cezaevindeki sağlık memurunun kalp masajı yaptığı ve 112 ekiplerinin gelerek Arslan’ı ambulansa götürdüğünü anlattı.



Cezaevinin kamera kayıtlarının da incelendiği kaydedilen kararda, Alparslan Arslan’ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı ifade edildi.



Arslan’ın ölümünün asılma sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.



KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNMUŞTU



Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalan Arslan, 16 Şubat günü cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.



Arslan'ın cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’nda defnedilmişti.