Danıştay sokak köpeği saldırısında valilik ve belediyeleri sorumlu tuttu

Danıştay 8. Dairesi, sokak köpeklerinin vatandaşı ısırmasına ilişkin davada, ilçe belediyesinin yanı sıra büyükşehir belediyesi ile valiliği de sorumlu buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan bir kişi, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı.

Kuduz tedavisi gören kişi, Karatay Belediye Başkanlığı aleyhine Konya 1. İdare Mahkemesinde 3 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.

Mahkeme, olayda ilçe belediyesinin hizmet kusuru bulunduğuna ve davacıya 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Danıştay Başsavcılığı ise sadece ilçe belediyesi husumetiyle karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davayı temyize götürdü. Temyiz talebini kabul eden Danıştay 8. Dairesi, ilçe belediyesinin yanı sıra valilik ve büyükşehir belediye başkanlığının da hasım konuma eklenmesi gerektiğine hükmetti.



Kararda, "Olayda, ilgili mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmek, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümlerini karara bağlama konusunda görevli ve yetkili bulunan Konya Valiliğinin ve sahipsiz hayvanlara barınak yapmak, yaptırmak ve işletmek, işlettirmek görev ve sorumluluğu bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının da hasım mevkisine alınması gerekmektedir" denildi.