Danıştay'da Etik Kurulu dönemi. Yargı mensuplarının davranışları incelenecek

Danıştay'da yargı mensuplarının davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla Danıştay Etik Kurulu oluşturulacak.

Danıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAVSİYE NİTELİĞİNDE KARARLAR ALINACAK

Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hakimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.

KURUL YEDİ ÜYEDEN OLUŞACAK

Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hakim olmak üzere yedi üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak. Üyeler, 2 yıl görev yapacak.

Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek. Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek.