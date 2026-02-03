Danıştay'da seçim yapıldı. YSK'nin üç yeni üyesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek ile üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı.



Danıştay Genel Kurulu'nda 27 Ocak'ta yapılan seçimde, YSK üyeliğine seçilen ilk isim İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Hamdi Şenler oldu.

Bugünkü seçimde ise Danıştay 10. Daire Üyesi Yunus Emre Sılay ve Danıştay 4. Daire Üyesi Nedret Engin, en yüksek oyu alarak YSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

YSK BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK



YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek, görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.