Danıştay'dan Airbnb'den ev kiralayanlara iyi haber

Kamuoyunda Airbnb yasası olarak bilinen düzenleme iki yıl önce yasalaştı.

Evini uygulama üzerinden kiraya verenler "turizm işletmecisi" olarak sayıldı. Kiralamalara belge zorunluluğu getirilirken vergi artırıldı.

Bu süreçte yükümlülüklere uymayan birçok kişiye ise ceza kesildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Danıştay, vergi ve cezaları iptal etti. Danıştay, yapılan işlemin ticari faaliyet değil ev kiralama işlemi olduğuna karar verdi.

Kararda resepsiyon, temizlik ve kahvaltı hizmeti verilmediği vurgusu yapıldı.

Ayrıca, kararda kısa dönem kiralamanın otel hizmeti gibi değerlendirilemeyeceği belirtildi.

SADECE YILLIK KİRA VERGİ ÖDENECEK

Buna göre, evini Airbnb üzerinden kiraya verenler sadece yıllık kira vergisi ödeyecek.

Şimdiye kadar ödenen cezaların geri alınabilmesi için vergi dairelerinden iade istenmesi gerektiği belirtiliyor. İade yapılmaması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı'na müracaat edilmesi öneriliyor.

Gelir İdaresi de iade ödemeyi reddederse mahkemeye müracaat edilebiliyor.