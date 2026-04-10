Danıştay'dan HPV aşısı kararı
10.04.2026 13:10
Son Güncelleme: 10.04.2026 13:10
Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 4. kanser türü.
Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısıyla ilgili Danıştay, emsal teşkil eden bir karara imza attı. Haber: Melike Şahin
Danıştay, HPV aşısıyla ilgili önemli bir karar verdi.
Avukat İlayda Öner, kardeşi Ada Masal Öner için 2022 yılında Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Başvuru, Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilirken dava dosyası Danıştay'da görüldü.
Danıştay 10. Dairesi, kararında "12 yıl önceki değerlendirmelerin esas alınmasının sağlık hakkına aykırılık oluşturduğunun" altını çizdi.
NTV'ye açıklama yapan Öner, hukukun bilimin gerisinde kalamayacağını ifade edip "Danıştay, bu kararıyla kız çocuklarının geleceğini bütçe hesaplamalarına değil, yaşam hakkına emanet etmiştir." dedi.
Öner, "Artık hiçbir kız çocuğunun geleceği ailesinin maddi imkanlarına terk edilmemeli." diye konuştu.
HPV AŞISI
HPV aşısı, 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı da 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz aşı programının başlayacağını duyurmuştu. Aşılama programı henüz başlamadı.
3 doz HPV aşısının fiyatı 16 bin TL'nin üzerinde.