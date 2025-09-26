Danıştay'dan Kartalkaya kararı: 9 Turizm Bakanlığı yetkilisine soruşturma izni

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin yeni gelişme yaşandı.



Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.



Danıştay'ın soruştuma izni verdiği isimler arasında turizm tesislerinin denetimini yapmakla yükümlü olduğu belirtilen Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ve Şennur Aldemir Aydoğan da var.

Yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan hakkında da soruşturma izni verildi. 4 başkontrolör hakkında da soruşturma izni çıktı.

Karar metninde, bilirkişi raporundaki tespitlerden hareketle bu kişilerin eylemlerinin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu söylendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile 2 stajyer hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

