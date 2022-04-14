Danıştay'dan sınavsız atamaya ret

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınavsız ilçe müdürü atamasına dair düzenleme durduruldu.



MEB, yönetmeliği 5 Kasım 2021'de değiştirmişti. Yeni yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürü atamasına ilişkin maddede yer alan "yazılı sınav" veya "yazılı ve sözlü sınavı" kazanarak atanmış olmaları şartıyla' ibaresine yer verilmemişti.

TÜRK EĞİTİM-SEN DANIŞTAY'A GİTTİ



Türk Eğitim-Sen, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı.

''LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI ATAMALARA NEDEN OLUR''



Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi.



Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi.