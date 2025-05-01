Dap Yapı'dan tarihi fırsat!

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un merkezinde hayata geçirdiği Yeni Levent Projesi’nin ikinci etabı olan “Yeni Levent Modern” için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında peşin alımlarda ev fiyatının 3’te 1’i oranında indirim uygulanıyor.



Toplam 1.019 bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabındaki 448 konutun teslimleri devam ederken, ikinci etap Yeni Levent Modern’de sınırlı sayıdaki daire için büyük fırsat sunuluyor. Kampanya, özellikle konut yatırımını erteleyenler ve kazançlı bir gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için ideal koşullar vadediyor.

SINIRLI SAYIDA, SINIRLI SÜREYLE…



DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlattıkları kampanyanın sunduğu fırsatları şöyle değerlendirdi:



“Sınırlı sayıda ev ve sınırlı süre için geçerli olacak bu kampanya, envanterimizde bulunan 2+1’den 6+1’e kadar tüm ev tiplerini kapsıyor. DAP’ın mühendislik ve mimari tecrübesiyle hayata geçirdiğimiz bu projede, yatırımcılar hem cazip fiyat avantajlarından yararlanıyor hem de değer kazancı potansiyeli yüksek bir yaşam alanına sahip oluyor. Son dönemde artan konut talebi, yatırımın ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını gösteriyor.”



Yeni Levent Modern Projesi aynı zamanda Emlak Konut’un başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası”na da dahil olarak, alıcılara esnek ve avantajlı ödeme planları sunuyor.



ŞEHRİN MERKEZİNDE, DOĞAYLA İÇ İÇE



Yeni Levent, İstanbul’un köklü semtlerinden Levent’in tarihi dokusundan ve doğadan ilham alan mimarisiyle fark yaratıyor. Projede; daireye özel havuzu olan müstakil girişli bahçe villa tipi dubleks üniteler, geniş bahçeler, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Ayrıca projede 53 bin metrekarelik konut alanı ve 12 bin metrekarelik okul alanı yer alıyor. Yeni Levent; modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verirken, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunuyor. Geleceğe miras niteliğinde, simge bir proje olarak öne çıkıyor.