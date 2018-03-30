Darbe girişimi sanığı eski tuğgenerale 12 yıl hapis cezası

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlenildi. Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan darbeci eski tümgeneral Mehmet Dişli, Sağır'ın devre arkadaşı olduğunu söyledi.



Genelkurmay'da çalıştığı dönemde Sivas'a Cumhuriyet Üniversitesi Ar-Ge birimine geldiğini ve Sağır'a da ziyarette bulunduğunu anlatan Dişli, "O zamanlar değişik üniversitelerle temas halindeydim. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret ettim. Bir projeyi incelemek için gelmiştim. Yapacağımız çalışma gizlilik içeriyordu. Sağır'la da bu ziyaretimde görüşmüştük" diye konuştu.



Tanık olarak dinlenilen AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı İbrahim Kaynar da 15 Temmuz 2016 gecesi Sağır ile Valilikte bir arada olduklarını belirtti.



Sanık Sağır ile Valiliğe gelmeden önce telefonda konuştuğunu aktaran Kaynar, şunları kaydetti:



"Kendisine 'Komutanım ne oluyor?' diye sordum. Kendisi de bana 'Bir şey yok. Ben Valilikteyim' dedi. Sanık o zamanlar çok sakindi. 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atanan birine göre gayet sakindi. Ben olsam bu kadar sakin kalamazdım. Daha sonra 'sıkıyönetim komutanı' olduğunu öğrendim. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Bu yapıyla irtibatta olduğunu bilmiyordum."



Duruşmada diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından sanık Sağır'ın savunması istendi.



Sağır, savunmasında 15 Temmuz gecesi Sivas'ta darbeye yönelik herhangi bir hareketlilik olmadığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"O gece sakindim. Sivas'ta darbe teşebbüsü ve iştirak eden de olmadı. Tüm tedbirler alınmıştı. Sivas'ta bir kişinin bile burnu kanamadı. FETÖ üyesi değilim ve darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Hayatım boyunca hiçbir silahlı ya da silahsız terör örgütü üyesi ya da yöneticisi olmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, Fatih Celaleddin Sağır'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

