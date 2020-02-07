Darbe girişiminde, Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek darbeye destek verdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan 4'üne verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59'una verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

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Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 156 eski Kara harp okulu öğrencisi ile 8 rütbeli asker olmak üzere 164 sanık yargılanmış, sanıklardan 4'üne "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanığa da müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 63 sanığa verilen cezayı onadı.

Sanık Bilal Gülfidan hakkında verilen mahkumiyet hükmü ise sanığın vefat etmesi nedeniyle bozuldu.

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