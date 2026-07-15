Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin onuncu yıl dönümü nedeniyle Başkent Millet Bahçesi’ndeki anma etkinliğinde konuşuyor.

253 şehidi anarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onlar ‘iman varsa imkan da vardır’ dediler. O gece, İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini gördük, O gece asil ve aziz milletimizin nasıl bir büyük millet olduğuna bir kez daha şahit olduk.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Şunu lütfen unutmayınız. İhanet, sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran bir virüstür. Bu virüs hiçbir sınır tanımaz. Tarih boyunca milletimize ve devletimize ihanet edenlere baktığınızda onursuz ve ruhsuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz.'' dedi.

15 Temmuz'da milletin darbeye direnerek destan yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bize ömür biçenlere sesleniyorum, insan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün korkaklar ise her gün ölür.'' ifadelerini kullandı.