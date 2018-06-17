Darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Semih Terzi'nin verdiği talimatlar telefon mesajı kayıtlarıyla ortaya çıktı.



Terzi yoğun bir mesaj trafiğiyle, kimin derdest edileceğinden, hangi birliğin nereye gönderileceğine kadar emrindeki darbecilere emirler veriyor.



Halisdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ankara'da görülen davanın dosyasına giren kayıtlarda Semih Terzi'ye dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın durumuyla ilgili bilgi verildiği görülüyor. Semih Terzi, Osman Kılıç diye kaydettiği bir kişiyle mesajlaşıyor. Aksakallı'nın alınamadığı bilgisi kendisine iletilince eski Binbaşı Fatih Şahin'e bu konunun takip edilmesi talimatı veriyor.



Semih Terzi darbe girişimi sırasında Irak'ın Selahadin kentinde bulunan dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal'ın etkisiz hale getirilmesi içinde talimat veriyor. Aksakallı'nın emriyle Türkiye'ye gelen Soysal için, eski Yarbay Celal Koca'ya "Çocuklar kapıdan geçirmesin" emri veriyor.



Terzi'nin bazı yazışmalarının şifreli olduğu da ortaya çıktı.