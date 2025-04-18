Darende’de sazlık yangını

Malatya’nın Darende ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Darende’de sazlık yangını

Olay sabah saatlerinde Darende ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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