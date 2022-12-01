Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’nin York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.



London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.



Daron Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunmaktadır. Birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yapmıştır.



Her 2 yılda bir ekonomi alanında yaptığı katkılardan dolayı 40 yaşın altındaki bilim adamlarına verilen ödül olan John Clark madalyası ile 2005 yılında ödüllendirilmiştir.



Daron Acemoğlu iktisat alanında yayınladığı makalesiyle 1996 yılının en İyi makalesi ödülünü almayı başarmıştır.

ÇOK DEĞERLİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Dünyanın en önemli ekonomistleri listesinde yer almıştır. Büyük bir platformda yapılan anket sonucunda dünya çapındaki en önemli ekonomist seçilmiştir.



Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterilmiştir. Ekonomik gelişim ve siyasal ekonomi alandaki çalışmalarından dolayı 2006 yılında Bilim Ödülü verilmiştir.



2013 yılında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verilmiştir. Aynı yılda yazdığı Ulusların Düşüşü isimli kitabı ile Nobel Ekonomi ödülünü almıştır.



Akademik çalışmaları gerekse kitapları ile günümüze kadar çok değerli ödüllere layık görülmüştür. 2017 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası almıştır.





