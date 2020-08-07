Darp eden sevgilisinin gözaltına alınmaması için direndi

İstanbul Şişli'de darp edilen kadın polis tarafından kurtulsa da sevgilisinin gözaltına alınmaması için direndi.

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'ta meydana geldi.



Saat 10.00 sıralarında Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift bindikleri takside tartışmaya başladı.



Yol boyunca tartışan çiftin alkollü olduğu öne sürüldü.



Bir süre sonra kadın yolcunun darp edildiğine şahit oldu. Olaya engel olmak istedi ama önleyemeyince polisi aradı.



Olay yerine gelen polis karşılıklı darp nedeniyle iki turistte de izlere rastlandı.



Olay yerine gelen ambulansa alınan erkek turistin gözaltına alındığını zanneden kadın direnmeye başladı.



Erkek arkadaşının kolundan tutarak polise vermek istemedi.



Polis tarafından güçlükle ikna edilen kadın, yüzünde çizikler ve yara bulunan erkek arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

