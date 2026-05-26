Darp edilen kadını kurtarmaya çalışan kardeşler bıçaklandı

Kayseri 'nin merkez Talas ilçesinde bir kadının darp edildiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı.

Mağdur kadını kurtarmaya çalışan iki kardeş, şüphelinin saldırısına uğradı. F.K. ve F.K.'nin bıçaklanması sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.