Darp edilen kadını kurtarmaya çalışan kardeşler bıçaklandı
26.05.2026 02:36
Anadolu Ajansı
Kayseri'de iki kardeş, bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bir kadının darp edildiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı.
Mağdur kadını kurtarmaya çalışan iki kardeş, şüphelinin saldırısına uğradı. F.K. ve F.K.'nin bıçaklanması sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki kardeş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.