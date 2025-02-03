Darp edilip kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

Olay, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde yaşandı. Şüpheli A.A., 06 PGM 09 plakalı otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.’nin yanında durdu. Şüpheli otomobilden inerek genç kadına saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darp etti. Kadını saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., kadının elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu.



KADIN, MAHALLELİNİN TEPKİSİYLE KURTULDU



Kadının yardım çığlıkları üzerine çevrede oturanlar A.A.’ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıkarken, bazı kişilerde sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.



Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise bulunamadı.



Polis, olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu. Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı.

