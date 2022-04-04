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Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Haberler - İHA 04.04.2022 - 06:02

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

'da bir gencin darp edilmesine ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen
çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirledi. Ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak Y.P'yi (18) dövüp kaçtı. 

Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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