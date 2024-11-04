Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapacak: Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır." denildi.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 04.11,2024 - 08.11.2024 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA



Noter kura çekimi 04.12.2024 günü saat 14.00'dc Darphane vc Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi vc yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.