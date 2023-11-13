Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde 50 kamu işçisi istihdam edilecek. Müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaa, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)
• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.
• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İşçi Alımı İlanı
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