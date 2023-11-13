Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)



• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.



• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İşçi Alımı İlanı