İstanbul bugün 5.8'lik depremle sallandı.
Silivri açıklarında meydana gelen depremle sallanan İstanbullular kendini sokağa attı.
Büyük telaş yaşanırken İstanbul'da okullar bugün tatil edildi.
Sultangazi, Bakırköy ve Eyüp'te binalarda hasar oluştu. Avcılar'da bir camiinin minaresi yıkıldı.
Peki büyük depremin beklendiği fay hattında meydana gelen depremle sarsılan İstanbul'da binalar ne kadar dayanıklı?
Binaların Zorunlu Deprem Sigortası var mı, deprem sigortası yapmak için neler gerekiyor, sigortanın kapsamı ne?
28 ARTÇI DEPREM (HABERE GİT)
Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK)Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.
Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor.
DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER
Teminat altında olan bina bölümleri
Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
Teminat kapsamı dışındaki zararlar
Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı
İş durması
Kira mahrumiyeti
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
Tüm bedeni zararlar ve vefat
Manevi tazminat talepleri
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMANIZ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Sigortalının
Adı
Adresi
Telefonu
Cep Telefonu
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Sigortalanacak Binanın:
Açık Adresi
Tapu Bilgileri
İnşa Yılı
Yapı Tarzı
Toplam Kat Sayısı
Hasar Durumu
Meskenin (Dairenin):
Brüt Yüzölçümü (m2)
Kullanım Şekli
"İSTANBUL'DA DASK ORANI YÜZDE 60, BUNUN YÜZDE 100 OLMASI LAZIM"