DASK ile deprem sigortası nasıl yapılır? (DASK sigortası için gerekli belgeler nelerdir?)

İstanbul bugün 5.8'lik depremle sallandı.



Silivri açıklarında meydana gelen depremle sallanan İstanbullular kendini sokağa attı.

Büyük telaş yaşanırken İstanbul'da okullar bugün tatil edildi.

Sultangazi, Bakırköy ve Eyüp'te binalarda hasar oluştu. Avcılar'da bir camiinin minaresi yıkıldı.

Peki büyük depremin beklendiği fay hattında meydana gelen depremle sarsılan İstanbul'da binalar ne kadar dayanıklı?



Binaların Zorunlu Deprem Sigortası var mı, deprem sigortası yapmak için neler gerekiyor, sigortanın kapsamı ne?

28 ARTÇI DEPREM (HABERE GİT)



Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK)Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.



Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor.

DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Teminat altında olan bina bölümleri

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat kapsamı dışındaki zararlar

Enkaz kaldırma masrafları

Kar kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Tüm bedeni zararlar ve vefat

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMANIZ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Sigortalının

Adı

Adresi

Telefonu

Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası

Sigortalanacak Binanın:

Açık Adresi

Tapu Bilgileri

İnşa Yılı

Yapı Tarzı

Toplam Kat Sayısı

Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

Brüt Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli



"İSTANBUL'DA DASK ORANI YÜZDE 60, BUNUN YÜZDE 100 OLMASI LAZIM"