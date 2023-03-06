DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı

Deprem sonrası DASK'a 326 bin 895 hasar ihbarı yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ana kadar 2 milyar 51 milyon 256 lira tazminat ödemesi yapıldı.

DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) bugün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi.

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Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."

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