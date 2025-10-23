Datça açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında fiber teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi ise gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
