Datça’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

’nın Datça ilçesinde karada tespit edilen düzensiz göçmenler jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz yakalandı.

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