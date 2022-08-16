Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 78 kaçak göçmenle yakalanan iki Rus organizatör tutuklandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 05.30 sıralarında tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Mersincik Burnu açıklarında, ABD bayraklı 'White' isimli tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 78 kaçak göçmen ile birlikte organizatör oldukları belirlenen Rus uyruklu A.S. (32) ve I.K. (39) yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı organizatörü oldukları ileri sürülen 2 şüpheli Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.