Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Demeter Heykeli'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi

İskele Mahallesi Yat Limanı'nda bulunan Demeter Heykeli'nin boyandığı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, heykele zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise sorumluların tespiti için gerekli yasal sürecin başlatıldığını, heykelin kısa sürede onarılacağı belirtildi.

Açıklamada, sanata ve kültürel değerlere yönelik bu tür çirkin saldırılara karşı mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.

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