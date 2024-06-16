Datça'da evlerin arasında yangın paniği

Muğla’nın turistik ilçelerinden Datça’de yangın paniği yaşandı. İskele Mahallesi’nde boş alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü.

Datça'da evlerin arasında yangın paniği

’nın ilçesinde paniği yaşandı.

İskele Mahallesi’ndeki boş bir araziden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Datça'da evlerin arasında yangın paniği - 1

İtfaiye ekipleri boş arazi üzerinde yanan kuru otları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekipleri kısa sürede müdahalesi ile söndürülen ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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