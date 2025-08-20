Datça'da göçmen kaçakçılarına tutuklama
Muğla'nın Datça ilçesinde iki göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Göçmen kaçakçılarıyla mücadele sürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarındaki teknede yakalanan şüpheliler E.Ö. ile A.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
TEKNE SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM
Göçmen kaçakçılığında kullanılan yelkenli teknenin seyir izin belgesi sahibi Almanya uyruklu H.T. hakkında işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilçe açıklarında 18 Ağustos'ta durdurulan yelkenli teknede, 10'u çocuk 38 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler E.Ö. ile A.V. gözaltına alınmıştı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
