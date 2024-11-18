Datça'da kayalığa çarpan motor yat hasar aldı

"Whisper" isimli 33 metre uzunluğundaki motor yat, Cumalı Mahallesi Korubük Koyu önlerinde kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan motor yattaki 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla karaya çıktı.



İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı.



Yatın batmaması ve çevreye olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.