Datça'da makilik alanda çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.



Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının enerji hatlarında çıktığı öğrenildi.



Öte yandan, yangının Kargı Mahallesi Bayrak tepesinde bulunan dev Türk bayrağına sıçramaması için hava araçlarının sürekli bu alana su bıraktığı görüldü. Bölgedeki yangının söndürülmesiyle aynı alanda kara ekipleri de soğutma yaptı.