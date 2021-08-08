Datça'da orman yangını başladı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.



Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.



Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

HALK DA DESTEK VERİYOR



Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkiindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle bşlayan yangına bölge halkı da koştu.



Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti. Birçok kişi de ekipleri beklemeden yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürmek için halkın da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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