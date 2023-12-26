Datça’da traktör kazası: 1 ölü

Muğla'da dün gece saatlerinde Cumalı Mahallesi’nden Yaka Mahallesi istikametine seyir halinde olan traktör iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle yolun altına devrildi.



Yaşanan kazada sürücü 72 yaşındaki Yaşar Şalmaz traktörün altında kaldı.



Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Şalmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şalmaz’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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