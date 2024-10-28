Datça'da15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde arızalanan lastik botun yardım çağrısı üzerine 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça'da15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot arıza yaptı.

Tekneden yandım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Datça ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı.

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