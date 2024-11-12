Datça'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Olay, Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Gürler Savışan (52) iki gün üst üste işe gelmedi.

Telefona da cevap vermeyen personelinin sağlık durumundan şüphelenen iş yeri sahibi S.A., Savışan'ın yaşadığı eve gitti. Uzun süre Savışan'a ulaşmaya çalışan S.A. yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile eve girdi.

Gürler Savışan, evin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Savışan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, iş yeri sahibi ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.