Datça'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltında

İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.



Ekipler, tarafından saklandığı arazide yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.



Bu şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.



BAKAN YERLİKAYA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği sanılan 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.