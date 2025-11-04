Dava açmak lüks oldu. Kira davası maliyeti 59 bin liraya çıktı

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için bin 800 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

YÜZDE 36 ZAM YAPILDI



Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir."

ASLİYE HUKUK DAVALARI 45 BİN LİRA

Baronun verdiği bilgiye göre, asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45 bin TL.

(Kira davaları) Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL olarak tespit edidi.

Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL olarak belirlendi.

İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL.

AĞIR CEZA DAVASI 65 BİN LİRA

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltili.

İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL’dir

Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye çıkarıldı.

Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27 bin TL olarak belirlendi.

Yeni ücretlere ilişkin tablolar aşağıda yer alıyor.