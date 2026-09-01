Dava uzadı mı? ALO 135'i ara bakanlık konuyla ilgilensin

2026-2027 adli yılı bugün itibarıyla başladı.

Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün saat 10.00 itibarıyla 135 Alo Adalet Hattı'nın Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Gürlek, vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulanabileceklerini belirtti.

"TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

"Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız." diyen Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir. Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını; 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Alo Adalet 135 ile yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tarafı olunan ve hala açık bulunan dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet 135’e başvurabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan faydalanabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SESLİ ASİSTAN YARDIMCI OLACAK

Başvuranlar güvenli kimlik ve iletişim doğrulama yaparak yapay zeka destekli sesli asistandan başvuru sürecine yönelik destek alınabilecek. Bilgiler sisteme girdikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından başvuru tamamlanacak. İşlemler yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek.

Alınacak başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'na ulaştıktan sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesine sunulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirmesi sonuçlandırılacak.

Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla başvurucuya iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.